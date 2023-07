F1 GP Gran Bretagna 2023 | Leclerc | “Problema di oggi mi ha impedito di lavorare per la gara”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 luglio 2023) “Le sensazioni in macchina con poco carburante sono state buone, mentre abbiamo ancora del lavoro da fare per migliorare il nostro ritmo. Speriamo di fare dei progressi domani anche se le condizioni meteo potrebbero essere molto diverse dae ci potrebbe essere pia”. Queste le parole di Charles, pilota Ferrari, dopo le sfortunate prove libere del venerdì del GP diin cui non è sceso in pista nelle FP2 per un guasto meccanico alla sua vettura: “Purtroppo non ho potuto girare nella seconda sessione e questo mi hadiin vista di domenica. Domani, meteo permettendo, faremo il massimo con il tempo che abbiamo per preparare sia lache la qualifica”. SportFace.