F1 | George Russell | “Pomeriggio difficile | domani le condizioni saranno diverse”

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) Giornata da dimenticare pere la Mercedes. Il pilota britannico non ha infatti certamente brillato in occasione delle prove libere del GP del Regno Unito, decima tappa del Mondiale 2023 di F1, ottenendo la quattordicesima piazza in FP1 e la dodicesima in FP2. Un problema scaturito probabilmente dalla gestione delle gomme, così come commentato a caldo dal diretto interessato in fase di commento: “Sicuramente non il nostro miglior venerdì – ha detto– penso chele. Devo cercare di andare fino in fondo perché il ritmo nelle FP1 sembrava ragionevolmente buono con la gomma media. Nella FP2 non eravamo invece da nessuna parte, dobbiamo ragionarci su”. Il padrone di casa ha quindi proseguito: “C’è una piccola tendenza: ...