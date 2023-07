F1 | Ferrari con concrete chance di confermarsi seconda forza anche sull’ostica pista di Silverstone

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) La giornata inaugurale del Gran Premio di Gran Bretagna è stata dedicata esclusivamente alle prove libere. Dunque, niente fretta come avvenuto settimana scorsa in Austria. Piloti e team hanno avuto l’opportunità di effettuare tutti i test del caso sulle varie evoluzioni presentate sulladi. Almeno chi non ha avuto problemi come Charles Leclerc, costretto a restare ai box per tutta la FP2. Peccato, perché la Rossa appare in forma. Lo dimostrano le prestazioni di Carlos Sainz, unico punto di riferimento nella sessione pomeridiana, quella più pregnante. Se ci riferiamo al giro secco, lo spagnolo si è dimostrato in linea con Max Verstappen. L’olandese è apparso irraggiungibile nelle simulazioni di long-run, ma va rimarcato come l’iberico non abbia demeritato. Anzi, il ventottenne ...