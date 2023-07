F1 | Charles Leclerc | “Buone sensazioni | abbiamo capito il problema alla vettura”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una giornata tutt’altro che semplice perche non ha potuto disputare le FP2 del GP di Gran Bretagna a Silverstone per unelettricosua Ferrari che ha causato un principio d’incendio. Davvero una disdetta per il monegasco dopo i netti passi in avanti mostrati a Spielberg. Queste le parole del pilota della Rossa al termine di questo venerdì: “Lein macchina con poco carburante sono state, mentreancora del lavoro da fare per migliorare il nostro ritmo gara. Speriamo di fare dei progressi domani anche se le condizioni meteo potrebbero essere molto diverse da oggi e ci potrebbe essere pioggia“. “Purtroppo non ho potuto girare nella seconda sessione e questo mi ha impedito di lavorare in vista di domenica. Domani, meteo ...

Giornata no per, il quale non ha potuto girare nella seconda sessione di libere per via di un guasto elettrico sulla sua Ferrari. Dopo la quinta posizione nelle PL1, il monegasco sperava di completare ...Queste le parole di, pilota Ferrari, dopo le sfortunate prove libere del venerdì del GP di Gran Bretagna in cui non è sceso in pista nelle FP2 per un guasto meccanico alla sua vettura:...Non è scesa in pista per problemi elettrici la Ferrari di, mentre Hulkenberg (Haas), Gasly (Alpine), Piastri (McLaren) e Alonso (Aston Martin) chiudono la top ten dei migliori tempi ...

F1 Leclerc, clamoroso imprevisto: principio d’incendio sulla sua Ferrari Tuttosport

Charles Leclerc ha dovuto guardare la seconda sessione di prove libere dai box a causa di un problema di natura elettrica che ha costretto il suo team a sostituire "praticamente tutto sulla vettura".Charles Leclerc è infatti stato costretto a fare lo spettatore per tutto il turno a causa di un corto circuito sulla sua SF-23. FP1. La prima ora di libere ha visto tutti i piloti faticare molto con ...