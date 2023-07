F1 | Carlos Sainz | “Nonostante le condizioni complicate abbiamo completato un buon venerdì”

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023)ha di che sorridere al termine deldel Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2023. Sul tracciato di Silverstone il portacolori del team Ferrari ha disputato due sessioni di prove libere di alto livello, con la FP2 che lo ha visto privato del suo “gemello” Charles Leclerc (fermato da problemi elettrici) per cui ha dovuto aumentare il proprio lavoro. Passando alla pista, Max Verstappen ha concluso il secondo turno con il tempo di 1:28.078 con appena 22 millesimi di vantaggio proprio sudavvero efficace in tutti i settori della pista del Northamptonshire, quindi terzo Alexander Albon a 218, davanti a Sergio Perez, quarto a 264. Più indietro le Aston Martin e le Mercedes che, neldi Silverstone, non hanno ...