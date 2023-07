F 1 | GP Gran Bretagna - Verstappen e Sainz staccati di un soffio

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 7 luglio 2023) Nella seconda sessione di prove libere delPremio di, Maxha dettato il passo. Il pilota della Red Bull ha concluso la giornata di venerdì in cima alla classifica, seguito da Carlosdella Ferrari e Alex Albon della Williams, indissima forma sul circuito di Silverstone. Charles Leclerc, invece, non è riuscito a scendere in pista in quest'ultima ora di prove, a causa di problemi tecnici. La Top 10. La sessione è iniziata con un piccolo ritardo di cinque minuti, dovuto alle riparazioni delle barriere e alla pulizia della pista per incidenti della precedente sessione di Formula 2, ma i piloti hanno avuto a disposizione l'intero arco di 60 minuti per raccogliere dati preziosi per il resto del weekend. Carlossi è inizialmente ...