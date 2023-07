Euroferry Olympia | ecco i primi risarcimenti per i passeggeri a bordo del traghetto di Grimaldi andato a fuoco al largo di Corfù

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Uno di loro aveva passato diverse ore adella nave inalando i fumi dell’incendio che lo avevano costretto a un ricovero lungo settimane e, in futuro, ha rischi di sviluppare determinate patologie. Ora, insieme ad altri 19 cittadini romeni che come lui erano adeldellaLines, ha ottenuto il risarcimento del danno in via transattiva. La società armatrice delche andò ail 18 febbraio 2022 mentre era aldi, provocando undici morti, nove dei quali mai ritrovati, ha iniziato a liquidare – senza ammissione di responsabilità – irichiesti. A ottenerli persono stati 20, ...