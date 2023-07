Eugenio Bennato a FQMagazine | “Naturale parlare con la musica anche di Mediterraneo e mettere in positivo la presenza degli extracomunitari e del loro patrimonio culturale”

(Di venerdì 7 luglio 2023)è in studio di registrazione. Sta lavorando all’albumdal mondo che uscirà a breve. Ci fa ascoltare in anteprima un brano nato dalla collaborazione con gli Yar Mohammad, una band di world music indiana: “Li ho incontrati a giugno a Nuova Delhi, durante la tappa indiana del tour Vento Popolare, e dopo dieci minuti ci siamo fatti immediatamente travolgere dall’entusiasmo di suonare insieme. Il risultato è un prezioso fraseggiole e strumentale, ascolta…”. Comincia così l’incontro con il cantautore partenopeo vocato da sempre alla sperimentazionele, alla ricerca filologica, all’ospitalità, all’accoglienza, alla gentilezza e al sapertutti a proprio agio. Sotto la solita chioma arruffata, sempre più screziata di bianco, con voce profonda e ...

ai piedi del rione Terra, tra darsena, porto e vicoli del centro ci sarà lo street food frutto della tradizione culinaria locale con le esibizioni di, Ciccio Merolla, Tony Tammaro, da Edoardoa Tony Esposito, Antonella Ruggiero, Laura Pausini, Sergio Caputo, Eros Ramazzotti, Giorgio Gaber, Mia Martini, Enzo Jannacci, Pino Daniele, Roberto Vecchioni,Finardi e

Cinquefrondi, anche Eugenio Bennato con il “Vento Popolare Tour” alla Marcia della Pace Il Reggino

Dall'11 luglio al 30 settembre al via "Notti di Stelle, Pozzuoli in Arte": cinema all'aperto, teatro, cabaret, musica, danza, fiabe ed enogastronomia ...Nel caldo asfissiante di un sole rovente il suono profondo di una tammurriata ha accompagnato per l’ultima volta Marcello Colasurdo per le strade della sua Pomigliano d’Arco. Il ...