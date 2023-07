Esecuzione di camorra al Pallonetto | arrestato un 27enne pregiudicato

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSu delega del Procuratore della Repubblica f.f. di Napoli, si comunica che ieri mattina la Polizia di Stato haGennaro Belaeff, ventisettenne,della zona deldi Santa Lucia, per il reato di detenzione illegale di arma da fuoco, di munizioni e ricettazione. L’uomo, in passato già contiguo all’ormai disciolto clan Elia – storicamente operante in quel quartiere – è stato trovato in possesso di una pistola clandestina, con matricola abrasa, e del relativo munizionamento. L’arresto è avvenuto nel corso di una operazione che gli agenti della Squadra Mobile, dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato di P.S. San Ferdinando, hanno condotto a seguito dell’omicidio di Pasquale Sesso, avvenuto nella tarda serata di ieri in vico Solitaria, nelle immediate adiacenze ...

I carabinieri della sezione operativa di Giugliano in Campania hanno arrestato Gennaro Di Razza , 74enne ritenuto vicino al clan 'Polverino', indi un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Napoli. Razza dovrà scontare 3 anni, 9 mesi e 3 giorni di reclusione per concorso in lesioni personali gravissime, aggravate da metodo e ...... soprattutto la 'Ndrangheta così come da Cosa nostra,e anche dalla mafia foggiana in ... oltre a consentire le comunicazioni con l'esterno anche per programmare o decidere l'delle ...Beni confiscati allariqualificati e restituiti alla comunità a Sarno per fini sociali e aggregativi. A Sarno ...Open con l'affidamento congiunto della progettazione definitiva eddei ...

