Eros Ramazzotti al Ferrara Summer Festival inaugura i concerti estivi

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo aver macinato numeri da record conquistando il mondo con 65 date sold out su 69 totali,è tornato finalmente ad esibirsi live in Italia. Il cantautore hato mercoledì 5 luglio – al– la leg estiva del Battito Infinito World Tour. Tra i successi senza tempo del suo monumentale repertorio e le hit trascinanti estratte dall’ultimo album Battito Infinito (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International), il cantautore dei record è stato travolto ancora una volta da un’incredibile onda di affetto per una serata magica, memorabile ed emozionante. Con all’attivo oltre 70 milioni di dischi venduti e più di 2 miliardi di ascolti globali,fa ora ritorno sui palchi delle ...

Mara ha ricordato il duetto con: 'è stato un momento bellissimo' e sono andate le immagini con il testo di Adesso tu, corretto con 'ma non dimentico tutti gli amici... nostri'. E poi ...Dopo aver macinato numeri da record conquistando il mondo con 65 date sold out su 69 totali,è tornato ad esibirsi live in Italia inaugurando ieri sera " mercoledì 5 luglio " al Ferrara Summer Festival, la leg estiva del Battito Infinito World Tour. Tra i successi senza ......" DRUSILLA FOER 23.06 " MODÀ 24.06 " THE LUMINEERS 28.06 " SALMO 29.06 " NU GENEA & COMA COSE + GINEVRA 30.06 " BIAGIO ANTONACCI 01.07 " TEENAGE DREAM 02.07 - COMFORT FESTIVAL 05.07 "...

Eros Ramazzotti saluta Ferrara in memoria di Robert Pricopi il Resto del Carlino

Eros Ramazzotti ha aperto il terzo leg del suo tour mondiale al Ferrara Summer Festival. La platea di 7 mila persone lo ha accolto con applausi e cori. Ha dedicato la serata a Robert Pricopi, un giova ...Dall’isola preferita da Tom Hanks, nel boutique hotel mimetizzato nella natura, al villaggio per famiglie a Kos. Tutti gli indirizzi ...