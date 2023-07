Energia | Bonelli | ' da governo stop a tassa extraprofitti | è vittoria lobby' **

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - "La notizia di oggi, drammatica per gi italiani, è che il ministro Pichetto Fratin ha detto che non ci sarà più alcunasugli: è lasu tutta la linea di tutte quelle società energetiche che hanno fatto e continuano a faremiliardari con le bollette triplicare per le famiglie e le piccole e medie imprese italiane". Così, intervistato dall'AdnKronos, Angelo, co-portavoce di Europa Verde e parlamentare dell'Alleanza Verdi-Sinistra. "Ad agosto 2022 - ricorda- il gas costava 315 euro Mwh, oggi costa 35 euro Mwh, un crollo vertiginoso, ma le bollette non sono diminuite e questo è inaccettabile. Con laDraghi, le società energetiche dovevano pagare 11 miliardi entro il 30 novembre, ...

...stata avviata dopo l'esposto presentato dal deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angeloin ... telefonia mobile,, gas e pay TV Scopri di più Fonti Chigi, fascia magistratura svolge ...'Il pianoe clima del governo prevede la settimana corta per non inquinare ma garantisce un trentennio ... Lo dice il deputato e co - portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo, che ..."Il pianoe clima del governo prevede la settimana corta per non inquinare ma garantisce un ... commenta in una nota il deputato e co - portavoce nazionale di Europa Verde, Angelo. 'Ci ...

**Energia: Bonelli, 'da governo stop a tassa extraprofitti, è vittoria ... La Nuova Ferrara

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Il governo Meloni, ad esempio oggi nelle vesti del ministro Tajani, continua a parlare di piano Mattei. A questo governo vorremmo chiedere una cortesia: rendete consultabil ...L’arte incontra nuovamente l’ambiente sul Lago d’Iseo, a Monte Isola, gioiello situato al confine tra Bergamo e Brescia, elette Capitale Italiana della Cultura 2023. Dall’8 ...