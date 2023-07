Empoli | Zanetti | «Cragno ha grande voglia | su Caprile…»

(Di venerdì 7 luglio 2023) Le parole di Paolo, allenatore dell’, sul successore di Guglielmo Vicario in porta. Tutti i dettagli Paoloha parlato a Sky Sport del futuro portiere dell’. La squadra toscana è alla ricerca di un nuovo numero uno sul mercato dopo la cessione di Gugliemo Vicario al Tottenham nelle scorse settimane. LE PAROLE – «Caprile o? Sono due portieri molto interessanti. Uno è giovane e ha untalento, l’altro ha tantadi potersi rimettere in gioco».

Parole che sanno quasi di resa, piene di consapevolezza per ciò che potrebbe accadere da qui a fine sessione estiva, quelle pronunciate da Paolo. Il tecnico dell', intervenuto ai ...... Alessio Zerbin L'accelera per Alessio Zerbin. L'esterno del Napoli, che Garcia vorrebbe ...far crescere un nuovo giovane in un ambiente tranquillo sotto la guida del tecnico Paolo. ...Andiamo a scoprire nel dettaglio il cammino del nuovodi Paolo, che debutterà in casa contro il Verona mentre alla seconda giornata farà visita al Monza. Gli azzurri riceveranno la ...

Empoli, Zanetti: “Maldini era sempre nei nostri desideri” Pianeta Milan

"Daniel Maldini riparte dall’Empoli. Dopo la stagione passata allo Spezia, dove ha realizzato 2 reti in 20 presenze complessive, il giovane calciatore è rientrato al Milan dal prestito. La prossima st ...L’Empoli è al lavoro per trovare un degno erede di Guglielmo Vicario, partito in direzione Empoli. Secondo Sky Sport, i nomi che stanno sondando i toscani sono quelli di Caprile e Cragno. Baldanzi, in ...