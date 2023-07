André Onana è sempre piùal Manchester United, e la prospettiva della cessione del camerunense inquieta Simone Inzaghi:... L'Inter avrebbe voluto Vicario , ma legittimamente l'non poteva ...Di Lorenzo è arrivato a Napoli dall'nel 2019. Ha raggiunto le 184 presenze, con 13 gol e 28 assist. Dall'anno scorso, dopo la partenza di Insigne, è il capitano della squadra. Nella passata ...... Pau Torres del Villarreal, è stato avvicinato più volte alla Juventus, ma il giocatore èal ... anche se la Juventus potrebbe decidere di offrire delle contropartite tecniche gradite all'...

Empoli, vicino l’arrivo di Maldini: i dettagli Calcio News 24

La Fiorentina prova a sbloccare il proprio mercato in entrata. I viola sino a questo momento non hanno ancora effettuato nessun acquisto per questa sessione estiva. Ma a sorpresa sono ad un passo dall ...La Fiorentina balza in pole per acquistare Fabiano Parisi dall'Empoli, la Juventus non avanza e rischia di attendere troppo per la prossima offerta ...