Emorragia cerebrale per Van der Saar | in terapia intensiva l' ex portiere della Juventus

(Di venerdì 7 luglio 2023) Edwin Van der, exdi Juve, Ajax e nazionale olandese, è ricoverato inper un’. Ne dà notizia il sito online dell’olandese Telegraaf. Van der, 53 anni, attualmente dg dell’Ajax, è in vacanza in un’isolaCroazia: lì il malore e il trasporto in elicottero in ospedale. Le sue condizioni sono definite stabili.

