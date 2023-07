Emorragia cerebrale | in terapia intensiva Van der Sar | ex portiere della Juventus Era in vacanza con la famiglia

Il motivo Lo stesso di Tacconi:. Edwin van der Sar ricoverato d'urgenza: è in terapia intensiva . La carriera di Van der Sar: dall'Ajax alla Juve, poi in Premier . Van der Sar ...Edwin Van der Sar è ricoverato in terapia intensiva per via di un '. Lo rende noto l'Ajax, club nel quale dal 2016 l'ex calciatore ricopre il ruolo di direttore generale. Edwin van der Sar ricoverato per. Edwin van der Sar ex ...Edwin Van der Sar - 52enne ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United - ha subito un'mentre era in vacanza a Spalato, in Croazia. A riportarlo è il quotidiano olandese Telegraaf, secondo il quale attualmente il 52enne, ex dirigente dei lancieri, è ricoverato nel ...

Edwin van der Sar è ricoverato in terapia intensiva: ha avuto un'emorragia cerebrale Fanpage.it

Dall'Olanda arrivano brutte notizie sulle condizioni di Edwin Van der Sar. L'ex portiere olandese e oggi dirigente senza squadra dopo l'addio all'Ajax, avrebbe subito un'emorragia… Leggi ...con cui vinse nel corso della sua carriera una delle sue due Champions League (l’altra con il Manchester United), è ricoverato in ospedale in terapia intensiva per un’emorragia cerebrale. Van der Sar ...