Emergenza psicologica 1 italiano su 4 peggiorato in ultimi 3 anni

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il 49% di chi ha fatto terapia ha smesso per difficoltà economiche, campagna Soleterre per sedute a 40 euro Aumenta la percentuale degli italiani che dichiara di avere una condizione psichica pessima o cattiva: dal 12% del 2022 al 14% nel 2023. Più di 1su 4 afferma, inoltre, che il suo benessere psichico ènegli. Donne, giovani e residenti nel Nord Ovest sono i target più colpiti: questi i primi dati dell’indagine condotta da Fondazione Soleterre ed Emg Different, presentata oggi alla Camera dei deputati da Damiano Rizzi, presidente di Fondazione Soleterre e Fabrizio Masia, Amministratore Delegato Emg Different, alla presenza della deputata Pd Rachele Scarpa. Secondo l’indagine di Soleterre, condotta su un campione di 1.010 individui tra i 18 e 74, il 40% degli ...