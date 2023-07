(Di venerdì 7 luglio 2023) Faccia a faccia in aula tra l’ex campionessa di ginnastica Nina. Ribadite punto per punto lemosse in passato. Ladell’ex direttrice dell’Accademia di Desio anche dalla ginnasta

Centofanti oggi, 7 luglio, è stata chiamata a testimoniare all'udienza del Tribunale federale nazionale nell'ambito del processo sportivo controe Olga Tishina, accusate da Nina ...Queste le parole di Nina Corradini , ex farfalla che ha denunciato gli abusi subiti dall'ex dt e allenatrice delle farfalle,, e la sua assistente, Olga Tishina. Durante l'udienza ...... è anche promotrice di grandi eventi, basti ricordare i convegni culturali nazionali a Castel dell'Ovo, il Master di Ritmica tenuto daalla Partenope e le celebrazioni dei 150 anni ...

Emanuela Maccarani, le accuse di Corradini e la difesa di Centofanti al processo sportivo Corriere della Sera

Nella terza udienza del procedimento sportivo in Tribunale federale Centofanti difende l’allenatrice dalle accuse di maltrattamenti ...Faccia a faccia in aula tra l’ex campionessa di ginnastica Nina Corradini e Emanuela Maccarani. Ribadite punto per punto le accuse mosse in passato. La difesa dell’ex direttrice dell’Accademia di Desi ...