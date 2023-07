Elly&Conte | una polizza per la Meloni

Contro la proposta di legge si è spesa molto la segretaria del Pd,Schlein, e non si esclude che i dem possano ricorrere all'ostruzionismo per ritardare i tempi di approvazione. Tuttavia, ...Si tratta di 'toni intimidatori', attacca la segretaria del Pd,Schlein, 'inaccettabili' in democrazia. Reagisce anche il leader del M5s, Giuseppe Conte: questo è 'un attacco vergognoso'. Il ...A reagire per prima, in maniera decisa al pari del governo, la segretaria demSchlein. "Quella del sottosegretario Delmastro e della ministra Santanchè - dice - stanno ormai diventando due ...

Lo scandalo sul governo, Elly vuole perdere e Berlusconi: quindi, oggi... ilGiornale.it

Leggi su Sky TG24 l'articolo Casi Delmastro e Santanchè, P. Chigi contro i giudici: magistratura non faccia politica ...L’ultima coltellata, in ordine di tempo, è stata quella del governatore della Campania Vincenzo De Luca: «Vedo gente che va in giro a fare cortei… Vedo nullità assolute promosse al rango di dirigenti ...