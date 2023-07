Elisabetta Gregoraci parla di suo figlio | c’è molta ansia | ecco cosa sta succedendo

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 7 luglio 2023) Le recenti dichiarazioni dinei confronti di suo, Nathan Falco, hanno lasciato il pubblico di stucco. Gli amanti della musica e dell’estate che ormai hanno qualche anno, non possono di certo aver dimenticato il Festivalbar. Uno dei programmi che più di tutti manca nella televisione italiana di oggi. Non solo uno show dedicato alla musica, ma un vero e proprio evento che in un certo senso scandiva i ritmi dell’estate. Il format poi non è andato più in onda ma con il tempo è stato sostituto da un altro evento musicale degno di nota: il Battiti Live che vede alla conduzione. Showgirl calabrese classe 1980, famosa sia per la sua presenza in televisione ma anche per essere stata la compagna dell’imprenditore Flavio Briatore. I due si sono ...