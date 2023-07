EasyJet scalda i motori per la stagione invernale | annunciate quattro nuove rotte internazionali

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 7 luglio 2023), compagnia aerea leader in Europa, annunciache saranno operative da e per l’Italia a partire dal prossimo inverno. Per i passeggeri in partenza da Milano Malpensa che continuano a inseguire il mare e le temperature miti anche con l’arrivo dell’autunno, il network di destinazioni raggiungibili dal capoluogo lombardo si amplia con la ripresa dei collegamenti con Aqaba, l’accogliente città giordana affacciata sul Mar Rosso, da cui partire per un tour alla scoperta di altri luoghi indimenticabili della Giordania, come Petra e il deserto Wadi Rum. La rotta sarà operativa dal 12 novembre, con due frequenze settimanali in programma ogni mercoledì e domenica. Per gli amanti del sole d’inverno, le novità non finiscono qui: a partire dal 4 novembre sarà infatti avviato il collegamento tra Napoli ...