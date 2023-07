EasyJet | l’aereo è troppo pesante e non può decollare | “500 euro per ogni passeggero disposto a non volare stasera”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’areo èe almeno 20 passeggeri devono scendere. A una notizia del genere si potrebbe tranquillamente pensare ad uno scherzo, eppure è tutto vero. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio. Un voloha ritardato il decollo a causa delle condizioni meteorologiche e al suo peso eccessivo: si tratta del volo EZY3364 in partenza il 5 luglio dall’aeroporto di Lanzarote (Spagna) e diretto a Liverpool (Gran Bretagna). Il decollo era previsto alle ore 21:45, tuttavia non ha lasciato terra sino alle 23:30 circa. Le preoccupazioni dell’equipaggio e le lamentele dei presenti sono state riprese in un video che successivamente è stato inviato al quotidiano Liverpool Echo. E come si poteva immaginare, rimbalzato su diversi tabloid, è arrivato ai social dove è diventato virale. “Grazie a tutti per essere venuti qui oggi. Poiché ...