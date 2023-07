EA Sports FC 24 | tutto quello che devi sapere sul nuovo FIFA 24!

(Di venerdì 7 luglio 2023) E’ passato oltre un anno da quando, lo scorso maggio, Electronic Arts annunciò l’arrivo di una piccola ma significativa rivoluzione nel mondo dei videogame calcistici: con il termine, alla fine della stagione 2022/23, del quasi trentennale accordo con la, la federazione calcistica internazionale,in uscita nell’autunno 2022, ossia23, sarebbe stato il loro ultimo gioco ad utilizzare quel nome e, a partire dall’estate 2024, avrebbe fatto il suo debutto il “” EA Sport FC! Nelle ultime settimane stanno aumentando sempre di più le voci sultitolo di EA e, come di consueto, è giunta per noi l’ora di iniziare a dare un’occhiata a quelle che sono le informazioni ufficiali, i “rumors”, più o meno attendibili e le “fake news” che circolano in rete. Iniziamo! EA ...

