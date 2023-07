E' scattata la controffensiva di Kiev

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ladi Kyiv èquando Putin non ha ancora potuto schierare forze massicce al fronte perché lo stato maggiore gli ha fatto capire che sarebbe stato rischioso sguarnire le forze armate dal cuore della Russia. Il capo della Wagner Prigozhin ha accusato in modo chiaro i vertici mil

...era appena arrivato sulla linea del fronte e si stava preparando per respingere la...avrebbe archiviato questa lettera insieme alle altre (tanto più che la sua fotografia fu6 ......molto più complicata del previsto a causa della decisa resistenza ucraina (e forse di qualche problema organizzativo tra le file dei russi) e in molte zone sembralada parte ...Kiev ha anche pubblicato una foto,con i droni, di un'auto imbottita di esplosivo pochi ...sospesa per una settimana Secondo l' Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) - ...

I rischi del flop della controffensiva ucraina La Nuova Bussola Quotidiana

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le notizie di giovedì 6 luglio. Missili russi su palazzi a Leopoli hanno causato almeno 4 morti e 9 feriti ma si scava tra le macerie. Zelensky ...