E per magia al Senato tornano i vitalizi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il taglio deideciso cinque anni fa dal Movimento 5 Stelle non esiste più. Alè stato di fatto cancellato: il Consiglio di garanzia di Palazzo Madama ha infatti deciso di ripristinare l’assegnoo per gli exri. L’organo che ha preso questa decisione è inappellabile per quanto riguarda le decisioni riguardanti i membri del. E il 5 luglio, come racconta la Repubblica, ha stabilito “la cessazione degli effetti della delibera 6 del 2018 a far data dal 13 ottobre 2022”. Il taglio deidel 2018 Nel 2018 era stato introdotto, su spinta dei 5 Stelle, un taglio delo, con il ricalcolo dell’assegno in base ai contributi realmente versati. Quindi il calcolo non avveniva più semplicemente basandosi sugli stipendi percepiti dai ...