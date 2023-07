È morto l’ex premier e segretario Dc Arnaldo Forlani

(Di venerdì 7 luglio 2023) Addio ade storico esponente della Democrazia cristiana si è spento ieri sera a Roma: avrebbe compiuto 98 anni il prossimo 8 dicembre. Protagonista della politica italiana dagli anni ’70 fino ai primi anni ’90,fu più volte presidente del Consiglio e ministro.svolse il ruolo didella Dc prima nel quadriennio 1969-1973 e in seguito nel triennio 1989-1992. Addio ade storico esponente della Dc si è spento ieri sera a Roma “Sono profondamente commosso per la scomparsa di, ildella DC di cui mi onoro di essere stato ...

... altri 100 alla compagna dell'Cavaliere, 30 milioni a Dell'...lo scorso 12 giugno, dopo che ieri il documento era stato ... Ecco a chi spetta'eredità Il testo era contenuto in una busta non ...... altri 100 alla compagna dell'Cavaliere, 30 milioni a Dell'...lo scorso 12 giugno, dopo che ieri il documento era stato ... Ecco a chi spetta'eredità Il testo era contenuto in una busta non ...... Adana è sotto shock: Hatip viene ritrovatonel bosco, ... Secondo i più,'imprenditore ha tentato di fregare i misteriosi ...sarta torna alla villa, dove finalmente può riabbracciare Adnan e ...