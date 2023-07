E' morto Arnaldo Forlani | storico leader della Dc

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 7 luglio 2023) E'a 97 anni a Roma, uno dei più importanti e conosciuti esponentistoriaDemocrazia cristiana, di cui è stato segretario per circa sette anni nei periodi 1969-1973 e 1989-1992. Tra i principali incarichi di governo che ha ricoperto ci sono: presidente del Consiglio, ministro degli Esteri,Difesa e delle Partecipazioni statali. Fu artefice, insieme con Bettino Craxi e Giulio Andreotti, del patto di potere che i giornali ribattezzarono Caf (proprio dalle iniziali dei tre). E' stato anche in corsa per diventare presidenteRepubblica. "Sono profondamente commosso per la scomparsa di, il SegretarioDC di cui mi onoro di essere stato collaboratore. Ha ...