È morto Arnaldo Forlani | l' ex premier aveva 97 anni | un pezzo di storia della Dc

(Di venerdì 7 luglio 2023) Addio a una delle principali figure politiche tra gli'70 e '90 in Italia: èquesta sera a 97, storico leader democristiano e più volte presidente del Consiglio. Lascia tre figli, Alessandro, Marco e Luigi. Nato a Pesaro l'8 dicembre del 1925,- con un passato da calciatore, mezz'ala nella Vis Pesaro in C - subito dopo la laurea in Giurisprudenza all'Università di Urbino, intraprese la sua carriera politica nel 1948, quando gli fu conferito l'incarico di segretario provincialeDemocrazia cristiana di Pesaro. Seidopo,entrò a far parte per la prima voltadirezione nazionaleDemocrazia cristiana, di cui fu due volte segretario ...