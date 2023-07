È morto Arnaldo Forlani

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 7 luglio 2023) A 97 anni èuno degli ultimi grandi politici della Prima Repubblica:. L’ex segretario della Democrazia Cristiana si è spento nella sua casa di Roma. A darne notizia è stato il figlio Alessandro che però non ha specificato le cause della morte. Nato a Pesaro l’8 dicembre del 1925,è stato uno dei politici più longevi della Dc, ricoprendo più volte la carica di ministro, presidente del Consiglio e segretario in diverse fasi politiche. Deputato per nove legislature dal 1958 al 1994, fu soprannominato «coniglio mannaro» dal giornalista Gianfranco Piazzesi per la sua capacità di nascondere l’ambizione politica e la determinazione nel ricoprire ruoli di potere con un atteggiamento in pubblico dimesso. Il suo eloquio pacatamente forbito in cui riusciva a mandare precisi messaggi politici usando ...