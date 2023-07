E’ morta Isabella Verney | fu la prima Miss Italia

(Di venerdì 7 luglio 2023) E’, a Roma,, vincitrice nel 1939 del primo concorso di bellezza in, " Cinquemila lire per un sorriso ", da cui sarebbe poi nato. Era nata a Torino il 10 agosto 1925. Nel '39 il concorso era solo fotografico e la, bionda, occhi azzurri, aveva 14 anni . Dopo il successo ricevette molte offerte dal mondo del cinema, ma la sua famiglia rinunciò perché...

Morta Isabella Verney, la prima Miss Italia Corriere della Sera

