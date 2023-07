(Di venerdì 7 luglio 2023) La notizia del figlio del presidente del Senato accusato di stupro viene data in coda al notiziario delle 13,30

E dai titoli del Tg1 il caso La Russa junior sparisce La Stampa

