È caduto il governo Rutte

(Di venerdì 7 luglio 2023) I Paesi Bassi entrano in terra incognita, dopo che ildi Marksui migranti. Il primo ministro liberale voleva introdurre regole molto più strette per i ricongiungimenti familiari di chi ha ottenuto l’asilo. Due dei suoi partner di coalizione, i liberali di sinistra dei D66 e il partito dell’Unione cristiana, si sono opposti. Una riunione di crisi nel pomeriggio con i partner di, dove è stata discussa una proposta di compromesso per introdurre un freno di emergenza sui ricongiungimenti che avrebbe creato rifugiati di “serie A” e rifugiati di “serie B”, non ha permesso di superare lo stallo. Le domande di asilo quest’anno supereranno quota 76 mila, ben oltre il record del 2015 durante la crisi dei rifugiati siriani. Da mesi ilspiega che ...