È caduto il governo olandese | la coalizione non ha trovato l’accordo sui richiedenti asilo

(Di venerdì 7 luglio 2023) In Olanda èildi Mark Rutte. Ladi quattro partiti presieduta dal premier di centrodestra non haper le nuove regole su immigrazione e trattamento dei, dopo tre giorni di negoziati. Il Partito popolare per la libertà e democrazia (VVD) di Rutte ha spinto a lungo per limitare il flusso dinei Paesi Bassi, sostenuto dai cristianodemocratici. Ma gli altri due partiti delladi– i liberali di D66 e i calvinisti dell’Unione Cristiana (Cu) – non hanno appoggiato le proposte. In particolare, la tensione tra i partiti è cresciuta quando Rutte ha avanzato la proposta sul ricongiungimento familiare, per limitare ...

