È tempo di vacanze per Paulo Dybala e Angel Di Maria. L'argentino della Roma si rilassa in vista della nuova stagione agli ordini di Mourinho, mentre Di Maria si gode i momenti dopo aver firmato il ritorno con il Benfica. Paulo Dybala e Angel Di Maria, campioni del mondo in Qatar, stanno trascorrendo le vacanze insieme. Nel mentre, anche in barca, non possono non dare spettacolo col pallone. Il Corriere dello Sport dedica la propria prima pagina alla Roma di Mourinho e Dybala. Infine, il Portogallo riaccoglie Angel Di Maria: l'ex Juventus è un nuovo giocatore del Benfica.

Dybala e Di Maria in vacanza: che numeri in barca Corriere dello Sport

