Duro colpo alla ‘ndrangheta | arrestato in Libano Bartolo Bruzzaniti Uno dei più grandi narcotrafficanti del mondo

Meglio tardi che mai, si potrebbe dire, anche se in questo caso ogni giorno di ritardo è stato unal pregio agricolo del territorio, alla salubrità della ambiente e delle falde acquifere": ...La Cassazione ha stabilito che il suo è in realtà lavoro subordinato, e che la Rai dovrà pagarle il giusto risarcimento dei danni per aver simulato 12 anni di contratti autonomi. Una sentenza - ...La necessità di un trapianto Quando i medici gli hanno detto che sarebbe stato necessario un trapianto, per il 60enne è stato unda digerire. Grazie a una presa in carico multidisciplinare ...

Cassazione, duro colpo per la Rai. Vincenzo Iacovino stravince ... PPN - Prima Pagina News

ROMA – “La regione Calabria si sveglia e dopo due settimane dal disastro ambientale convoca un tavolo tecnico. Meglio tardi che mai, si potrebbe dire, anche se in questo caso ogni giorno di ritardo è ...Baldino, vicecapogruppo M5S: "da settimane il territorio vive una situazione emergenziale nel silenzio e nelle azioni tardive delle istituzioni preposte" ...