Dum Dum Republic | weekend all’insegna della grande musica

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiTutto l’energia e i suoni del Sud del mondo. Un’esplorazione sonora che fa il giro del mondo prima di travolgere il Dum Dum. Dal Sud America alla Campania, sulla direttrice Buenos Aires – Napoli. È fiesta total per la Dj Parade del più famoso beach club del Cilento, con due queenconsolle. Due donne, due artiste, che si alterneranno in consolle in giochi di rimandi e risonanze per il live set di domenica 9 luglio al tramonto, a partire dalle ore 18. On stage uno delle artiste emergentiscenale elettronica argentina, Ludmila Di Pasquale. Il suo stile, vivace e allegro, rivela un’intrepida ricerca di suoni innovativi e freschi. DJ e Producer espansiva e iperproduttiva, impegnata nella crescita personale, è riuscita a posizionarsi sulla scena internazionale, ...