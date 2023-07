Droga | Carabinieri arrestano spacciatore a Montecalvo Irpino

Ieri sera a Montecalvo Irpino, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, ihanno fermato il predetto alla guida di un'auto. L'anomalo atteggiamento manifestato dall'...Questo è quanto ha dichiarato ai, sostenuti dall'ausilio di una traduttrice. Quel che ...al fine di chiarire se tra le accuse potrà essere inserita anche quella dell'assunzione dio ...Ainon ha mostrato nessun segno di pentimento o un accenno di rimorso per tre vite ...nelle prossime ore se ad aggravare il quadro accusatorio vi possa essere stata l'assunzione dio ...

Giarre, i carabinieri entrano dalla finestra e trovano cinque chili di droghe CataniaToday

Nel pomeriggio di giovedì 6 luglio, i carabinieri della Stazione di Cesenatico hanno denunciato in stato di libertà un 17enne e un 38enne italiani ...Un piccolo prologo per raccontare quello che hanno scoperto i carabinieri della stazione di Boscoreale ... è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ ora in carcere, in attesa di ...