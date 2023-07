“Dopo l’incendio nella Rsa Sala si ricordi delle promesse elettorali” Associazioni e sindacati sulle barricate

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) “In attesa di conoscere le cause e la dinamica del, ci auguriamo che il Comune di Milano voglia finalmente riaprire il tavolo di lavoro annunciato durante l’ultima campagna elettorale sulla revisione dei criteri di assegnazione a gestori privatiRsa pubbliche”. A mettere il ditopiaga del caso della Rsa milanese andata a fuoconotte tra giovedì 6 e venerdì 7 luglio uccidendo sei persone e intossicandone 81, è stata l’associazione Felicita per i diritti nelle Rsasua nota di cordoglio per la vicenda. “L’affidamento a gestori privati (in genere cooperative) di strutture pubbliche pone un grande tema di controllo e di sicurezza, in particolare quando si tratta di tutelare la vita e la salute di persone fragili come gli anziani non più autosufficienti”, conclude ...