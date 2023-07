Dopo 20 anni riapre ai visitatori il tempio di Segesta

Leggi su agi

(Di venerdì 7 luglio 2023) AGI -al pubblico,quasi vent', il cuore deldorico di. Da oggi ipotranno accedere all'interno del maestoso edificio sacro, che finora era stato possibile ammirare solo dall'esterno per motivi di sicurezza, durante tutta la giornata e anche durante alcune aperture serali. All'interno delsi troverà anche una delle installazioni di Elyma di Gandolfo Gabriele David, innescando riflessioni sul senso del sacro e sul rapporto con la natura. La mostra, curata dallo storico dell'arte Lori Adragna e dal direttore del Parco archeologico di, Luigi Biondo, organizzata da MondoMostre per il Parco archeologico, si snoda in un percorso punteggiato dalle opere e arricchito da una sezione curata dalle ...