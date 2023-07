Donnamante inarrestabili | la seconda puntata di “Attenti a quei 2” con il super ospite Shade fa impazzire i fan

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 7 luglio 2023) I dettagli sulladel podcast di Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante, che ha entusiasmato il pubblico online. Gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP continuano a riscuotere successo e ad appassionare il web con le loro performance Nella serata del 6 luglio 2023, Edoardo Donnamaria e Matteo Diamante hanno regalato al pubblico ladel loro podcast, intitolato “Due“. Il duo dinamico, noto come i, ha ricevuto numerosi applausi virtuali e commenti entusiastici dai telespettatori. Laha visto la partecipazione speciale del famoso rapper italiano e doppiatore, che ha contribuito a rendere l’episodio ancora più coinvolgente. I due ex concorrenti del reality show ...