Domicilio digitale | cos’è | a cosa serve e come attivarlo

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 7 luglio 2023) Per alcune categorie di lavoratori e lavoratrici è sempre più pressante la necessità di avere un. La questione però non è facile da comprendere per tutti e tutte. Per cui dobbiamo partire da un assunto: il mondo del lavoro è diventato una compenetrazione continua di reale e virtuale. Abbiamo monete virtuali che corrispondono a monete reali, lavoriamo spesso in smart working, diventando qualche volta “nomadi” (perché possiamo svolgere il nostro mestiere da qualsiasi luogo del mondo), vendiamo merci apparentemente virtuali che, alla consegna, diventano merci reali. Per questo abbiamo bisogno di una serie di strumenti adatti. Il discorso è complesso. L’Italia è un Paese in cui la rivoluzioneè giunta più tardi rispetto ad altre nazioni occidentali, incontrando talvolta delle resistenze da un punto di vista ...