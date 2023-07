Docenti neoassunti | più del 70% è precario da anni | quasi il 14% lo è da oltre 15 anni Dati Indire

Tali attività mirano ad accrescere, per iNeo - assunti le seguenti competenze: - Didattiche; - Strategiche; - Organizzative; - Relazionali. Competenze importanti per affrontare un'epoca, ...nell' intesa sottoscritta il 13 giugno 2023 , la domanda di assegnazione provvisoria: - può essere presentata: per una sola provincia; da tutti igià di ruolo, compresi inell'a.... i, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che chiedono l'utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell'...

La valenza della formazione durante l’anno di prova per i docenti neoassunti. Lettera Orizzonte Scuola

Per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria dei docenti ci sarà tempo fino alle ore 23:59 del 5 luglio 2023. I docenti, il personale educativo e gli insegnanti di re ...del 13 giugno 2023, è stato prorogato, anche per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria a.s. 2023/24, il CCNI 2019/22 e sono state fornite alcune importanti precisazioni, come ...