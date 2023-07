Djokovic-Wawrinka oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 luglio 2023) Novakse la vedrà contro Stanal terzo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Ventisettesimo confronto tra i due in carriera, che si affrontano per la prima volta sull’erba. Il serbo è avanti 20-6, ma negli slam il bilancio è di 4-4. Il serbo partirà ampiamente favorito, ma guai a sottovalutare, che grazie ai successi contro Ruusuvuori ed Etcheverry è diventato il terzo giocatore negli ultimi 45 anni a raggiungere il terzo turno dello slam londinese dopo aver compiuto i 38 anni. In palio un posto agli ottavi contro Musetti o Hurkacz. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, venerdì 7 ...