“Disco paradise” di Fedez | Annalisa e gli Articolo31 è il brano più trasmesso in radio della settimana

(Di venerdì 7 luglio 2023)“ il pezzo die Articolo 31, già certificato oro, questaconquista il primo posto nella classifica EarOne dei brani più trasmessi in(fonte EarOne oggi) e si conferma ai vertici delle classifiche di vendita. “”, certificato già oro è ilpiùinIl pezzo si apre con lo stile inconfondibile die l’arrivo dinel ritornello non lascia scampo: al secondo ascolto la saprai a memoria. Il contributo artistico degli Articolo 31 con il loro sound conferiscono rotondità alla traccia che spazia da sonorità hip-hop old school al miglior popfonico.Il ...

... Ana Mena e Takagi & Ketra sperimentarono nel 2018 per "D'estate non vale" (triplodi platino)... "Lose control" e "", ha collezionato a livello planetario 20 miliardi di stream e oltre ...Da non dimenticare il terzetto: Articolo 31, Fedez ed Annalisa che con '' impazzano! Estate 2023, le canzoni più ascoltate: Mengoni con Elodie, Boomdabash con Paola & Chiara e Annalisa ......Francesca Michielin " Fulmini addosso Irama e Rkomi " Hollywood Il pagante " Poveri mai Marco Mengoni e Elodie " Pazza musica Fedez con Annalisa e gli Articolo 31 "...

'Disco Paradise' è il brano più trasmesso dalle radio italiane Radio Subasio

un'ironica presa in giro del mondo dello spettacolo e dei social media. Una parte del video è stata girata all'interno dell'acclamato ristorante e steakhouse Arcade and Food di Roma ...