Diritti tv | Udicon | “L’incertezza sulla Serie A è un problema per i tifosi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 luglio 2023) Con una nuova stagione diA alle porte, il tema deitelevisivi torna a provocare malumori. Il presidente nazionale, Martina Donini, ha affermato che “l’attuale situazione riguardante iTV dellaA dimostra la totale mancanza di chiarezza e una gestione poco convincente della questione. Il continuo slittamento delle decisioni e l’incapacità di raggiungere un accordo, su un tema non poco rilevante per il calcio italiano, non potranno che ripercuotersi sui”. “Che quel bando fosse un’incognita si capiva già dall’inizio della trattativa: era evidente che l’assegnazione presentava complessità che hanno finito per creare un terreno fertile per la confusione e l’impasse. Il punto è che anche quest’anno sapremo in piena estate quali e quanti ...