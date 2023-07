Diritti tv | giornata di incontri privati tra la Lega e DAZN | Mediaset e Sky

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’ultima assemblea dellaSerie A, ha di fatto respinto le offerte arrivate per itv, poiché non congrue rispetto alle aspettative. Laaveva come obiettivo quello di 1,5 miliardi ma si è ridimensionata puntando almeno ad arrivare a 900 milioni l’anno. Ora si apre una nuova fase ditraSerie A e i broadcaster,e Sky, che andrà in scena oggi, in un hotel del centro di Milano, a partire dalla mattinata. Protagonisti delle trattative private, oltre ai rappresentanti delle tre emittenti ancora in corsa, saranno l’ad De Siervo insieme alla commissione dei club formata da cinque società, ovverosia Atalanta (con l’ad Luca Percassi), Inter (con ille Angelo Capellini), Lazio (con il ...

Serie A, oggi nuova giornata di trattative private per i diritti tv Calcio e Finanza

Iscrizione avvenuta con successo. La preferita come detta è quella che mantiene in corsa tutte e tre le società con la formula del 9+3+1 che potrebbe anche essere 10+3+1: sostanzialmente Dazn, che ha ...Trasmetterebbe solo 3 partite a settimana e sarebbe venduto a vari broadcaster che possano essere interessati. Oggi via a nuove trattative private con Daz, ...