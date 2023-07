Diretta Wimbledon | Berrettini domina | Musetti sotto Sinner tra poco | segui le sfide LIVE

(REGNO UNITO) - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti cercano il pass per gli ottavi di finale, ... Segui ladei match degli azzurri ...... Golubic - Keys, Kostyuk - Badosa, Sasnovich - Kvitova 12.00 - Cari amici di Ubitennis, è il momento di vivere insieme il Day 5 di2023 nellascritta di questo venerdì 7 luglio. ...In campo tutti gli italiani rimasti in gara a. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti cercano il pass per il 4° turno, Matteo Berrettini va a caccia del terzo turno, Elisabetta Cocciaretto sfida Jessica Pegula. Punti chiave 13:48 Berrettini ...

Il numero otto al mondo affronta il francese Halys. Musetti contro Hurkacz, mentre il romano giocherà contro De Minaur. Cocciaretto a caccia dell'impresa con Jessica Pegula ...Dopo aver superato gli argentini Cerundolo e Schwartzman, per Sinner c'è il francese. I due non si sono mai affrontati in carriera Redazione Scommesse Sul cammino di… Leggi ...