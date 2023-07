DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna 2023 LIVE | Sainz tallona Verstappen in FP2 | problemi elettrici alla Ferrari di Leclerc

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.53 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 MaxRed Bull Racing1:28.078 3 2 Carlos+0.022 4 3 Alexander ALBON Williams+0.218 5 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.264 3 5 Logan SARGEANT Williams+0.688 4 6 Lance STROLL Aston Martin+0.788 3 7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.802 3 8 Pierre GASLY Alpine+0.811 4 9 Oscar PIASTRI McLaren+0.848 3 10 Fernando ALONSO Aston Martin+1.056 4 11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.147 5 12 George RUSSELL Mercedes+1.160 4 13 Esteban OCON Alpine+1.164 4 14 Lando NORRIS McLaren+1.182 3 15 Lewis HAMILTON Mercedes+1.205 3 16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.300 3 17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.361 2 18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.405 5 19 Nyck DE VRIES AlphaTauri+1.493 17.51 Perez reagisce e gira in 1’34?4, avvicinandosi così ...

LIVE F1, GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA: si riparte alle 17.00 con le FP2. Risultati prima sessione OA Sport

16.47 L'unica squadra di vertice a non presentare delle novità in Inghilterra è proprio la Red Bull, che può contare su un pacchetto base eccezionale ed in gr ...