DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna 2023 LIVE | luci e ombre per la Ferrari Sainz vola | Leclerc appiedato

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.07 Di seguito la classifica finale della FP2: 1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:28.078 42 Carlos+0.022 5 3 Alexander ALBON Williams+0.218 5 4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.264 4 5 Logan SARGEANT Williams+0.688 4 6 Lance STROLL Aston Martin+0.788 4 7 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+0.802 3 8 Pierre GASLY Alpine+0.811 4 9 Oscar PIASTRI McLaren+0.848 4 10 Fernando ALONSO Aston Martin+1.056 4 11 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.147 6 12 George RUSSELL Mercedes+1.160 5 13 Esteban OCON Alpine+1.164 4 14 Lando NORRIS McLaren+1.182 3 15 Lewis HAMILTON Mercedes+1.205 3 16 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+1.300 4 17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.361 3 18 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.405 5 19 Nyck DE VRIES AlphaTauri– 18.05 BANDIERA A SCACCHI! Si conclude la simulazione di passo gara con ...

LIVE F1, GP Gran Bretagna 2023 in DIRETTA: si riparte alle 17.00 con le FP2. Risultati prima sessione OA Sport

