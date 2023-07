DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna 2023 LIVE | FP2 rimandata | Ferrari prova la nuova beam wing anche con Leclerc

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.00 La direzione gara non ha ancora comunicato il nuovo orario d’inizio della seconda sessione di libere. 16.59 La FP2 non comincerà alle 17.00 italiane, a causa di un ritardo delle qualifiche di Formula 2 per via di una bandiera rossa. 16.56 Pochi minuti al via della sessione. Le condizioni atmosferiche sono buone allo di temperature (42°C l’asfalto, 27°C l’aria), ma sembra aumentare il vento a Silverstone. 16.53 Piccole novità per Haas (sospensione anteriore e) e Williams (ala posteriore più scarica), mentre McLaren garantiscea Oscar Piastri gli aggiornamenti introdotti in Austria sulla MCL60 di Lando Norris. 16.50 Ala anteriore rivoluzionata per Mercedes e Alpine, ma ci sono delle novità ai flap ...