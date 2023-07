DIRETTA F1 | GP Gran Bretagna 2023 LIVE | comincia la FP2 | tutti a caccia della Red Bull di Verstappen!

(Di venerdì 7 luglio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.07 Sono già 17 i piloti impegnati sul tracciato per il primo run, mentre attendono ai box Leclerc, Magnussen e Hamilton. 17.05 SEMAFORO VERDE!!!adesso, con 5 minuti di ritardo, la FP2Formula Uno. 17.03 Ricordiamo che debuttano questo fine settimana a Silverstone le nuove gomme Pirelli, con una costruzione più resistente che non dovrebbe però provocare delle modifiche sul piano delle prestazioni. 17.00 La direzione gara non ha ancora comunicato il nuovo orario d’inizioseconda sessione di libere. 16.59 La FP2 non comincerà alle 17.00 italiane, a causa di un ritardo delle qualifiche di Formula 2 per via di una bandiera rossa. 16.56 Pochi minuti al viasessione. Le condizioni atmosferiche sono buone a ...

16:56 GPBretagna, FP2: live timing Monoposto di nuovo in pista per il secondo turno di prove libere del GP diBretagna, segui qui la classifica in tempo reale libere - 2 Luogo: Circuito di Silverstone 17:03 Semaforo verde FP2, si comincia! Nel primo turno di prove libere Max Verstappen è stato ...01:30 [F1] - Buon pomeriggio cari lettori di FormulaPassion.it e ben trovati con l'appuntamento dedicato allascritta della seconda sessione di prove libere delPremio diBretagna a Silverstone. Tutti contro le Red Bull Nella prima sessione di prove libere come da pronostico le Red Bull

